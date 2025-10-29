Трамп пообещал разрешить корейский конфликт

Президент США Дональд Трамп обещал положить конец конфликту на Корейском полуострове. Об этом он заявил на встрече с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном, сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, Корейский полуостров официально находится в состоянии войны, но «но мы посмотрим, что можно сделать, чтобы все это уладить».

22 октября Северная Корея осуществила пуск нескольких баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. В ответ южнокорейские военные усилили мониторинг ракетной обстановки и перешли в состоянии постоянной боеготовности, обмениваясь оперативной информацией с США и Японией.

Ким Чен Ын позднее заявил, что КНДР получила новое секретное оружие. Он также напомнил о создании эсминцев, которые назвал «первым важным шагом в строительстве морской державы». Северокорейский лидер подчеркнул, что страна безостановочно укрепляет свои стратегические силы и характеристики серийного вооружения и отметил, что призывы к отказу от ядерного оружия равнозначны посягательству на конституционный строй страны.

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь заявил о напряженности на Корейском полуострове. При этом, по его словам, Россия поддерживает меры, предпринимаемые КНДР для защиты суверенитета страны.

Ранее Трамп прибыл в Южную Корею на фоне тупиковых торговых переговоров.