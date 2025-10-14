В Кремле рассказали о возможном разговоре Путина и Эрдогана

Песков: телефонный контакт Путина и Эрдогана по Украине пока не планируется

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган пока не обсуждали возможные контакты, касающиеся урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

По его словам, на данный момент переговоры по украинской теме не ведутся, и новых встреч на турецкой площадке также не планируется. Однако, как отметил представитель Кремля, при необходимости телефонный разговор между лидерами могут оперативно организовать.

Песков подчеркнул, что пока никаких намеков или предварительных договоренностей на этот счет не поступало.

На днях президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Эрдоган способен сыграть важную роль в процессе прекращения украинского конфликта.

До этого глава Национальной разведывательной организации (МИТ) Турции Ибрагим Калын заявил, что республика будет прилагать усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине и продолжит предоставлять для этого стамбульскую площадку.

23 июля во дворце Чираган прошел третий раунд переговоров делегаций России и Украины по вопросам урегулирования конфликта. В ходе этой встречи РФ, в частности, предложила Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. Украинская сторона обещала рассмотреть эту идею. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе третьего раунда также обсуждались меморандумы двух сторон о принципах завершения конфликта.

Ранее в Италии указали на пересмотр Трампом стратегии помощи Украине.