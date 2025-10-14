На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали о возможном разговоре Путина и Эрдогана

Песков: телефонный контакт Путина и Эрдогана по Украине пока не планируется
true
true
true
close
Alexander Zemlianichenko/AP

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган пока не обсуждали возможные контакты, касающиеся урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

По его словам, на данный момент переговоры по украинской теме не ведутся, и новых встреч на турецкой площадке также не планируется. Однако, как отметил представитель Кремля, при необходимости телефонный разговор между лидерами могут оперативно организовать.

Песков подчеркнул, что пока никаких намеков или предварительных договоренностей на этот счет не поступало.

На днях президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Эрдоган способен сыграть важную роль в процессе прекращения украинского конфликта.

До этого глава Национальной разведывательной организации (МИТ) Турции Ибрагим Калын заявил, что республика будет прилагать усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине и продолжит предоставлять для этого стамбульскую площадку.

23 июля во дворце Чираган прошел третий раунд переговоров делегаций России и Украины по вопросам урегулирования конфликта. В ходе этой встречи РФ, в частности, предложила Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. Украинская сторона обещала рассмотреть эту идею. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе третьего раунда также обсуждались меморандумы двух сторон о принципах завершения конфликта.

Ранее в Италии указали на пересмотр Трампом стратегии помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами