Поклонская отреагировала на данные о смене имени на Радведу: «Личная информация»

Поклонская фразой «личная информация» ответила на данные о смене имени на Радведу

Бывший генпрокурор Крыма Наталья Поклонская в беседе с NEWS.ru прокомментировала появившуюся информацию о смене имени на Радведу.

«Мои персональные данные — это личная информация. А товарищ [Сергей] Мардан, который [их] раскрыл, это другая история. Две разные истории, но суть одна — безопасность человека и право на имя, свободу веры», — сказала Поклонская.

Она подчеркнула, что «личные тайны» и «личная жизнь» — то, что гарантируется законом. Она призвала всех, в том числе блогеров, соблюдать его.

Накануне журналист Сергей Мардан сообщил, что Наталья Поклонская официально сменила имя — в судебных документах она указана как Радведа. Журналист отметил, что экс-прокурор Крыма решила разорвать «все связи со столь ненавистным ей христианством» и «носить погоняло персонажа из какой-то онлайн-игры».

В октябре Поклонская заявила, что «не исповедует христианство». В публикации в соцсетях она рассказала, что опыт работы в органах прокуратуры, ее убеждения и поздравления с языческими праздниками «абсолютно не противоречат действующему законодательству».

Ранее Поклонская заявила, что ей нет дела до критики ее религиозных взглядов.