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Поклонская заявила, что ей нет дела до критики ее религиозных взглядов

Поклонская назвала критику ее религиозных взглядов безынтересной

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Советник генерального прокурора России Наталья Поклонская заявила, что критика в ее адрес и по отношению к ее религиозным взглядам со стороны Русской православной церкви (РПЦ), а также других организаций и лиц, не представляет для нее интереса. Интервью с Поклонской опубликовало издание Daily Storm.

«Мне нет дела до критики или похвалы (чужого мнения) в адрес моих религиозных взглядов или каких-либо иных внутренних убеждений. Главное в этом вопросе — как думаю я сама, а не кто-то другой», — объяснила экс-прокурор Крыма.

Она посоветовала не угождать людям с «правильными религиозными взглядами», предупредив, что это придется заплатить высокую цену в виде отказа от собственных прав.

11 сентября появилось фото Поклонской во время беседы со школьниками в зоне СВО. На опубликованных кадрах советник генпрокурора стоит у доски, на которой изображены руны и символика четырех стихий — огня, воды, воздуха и земли.

31 октября Поклонская поздравила россиян с языческим кельтским праздником Самайн. Она обратилась к гражданам с просьбой вспомнить о своих предках, приготовить им символическое угощение, а также подвести итоги личного пути. Кроме того, экс-прокурор призвала к переменам в жизни.

В РПЦ на фоне новостей о Поклонской посетовали на попытки возродить в России язычество. При этом, по словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, дело не только в экс-прокуроре Крыма.

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