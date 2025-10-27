На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ высказались о напряженности на корейском полуострове

Лавров: РФ поддерживает меры, предпринимаемые КНДР для защиты суверенитета страны
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Россия поддерживает меры, предпринимаемые КНДР для защиты суверенитета страны. Об этом заявили в МИД РФ по итогам встречи министров иностранных дел России и КНДР Сергея Лаврова и Цой Сон Хи.

«При обсуждении текущей международной ситуации выражено общее понимание, что главной причиной роста напряженности на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и мире в целом являются агрессивные действия США и их союзников», — говорится в заявлении.

В российском дипведомстве добавили, что итоги состоявшихся в Москве переговоров придадут большой импульс развитию и укреплению традиционно дружественных отношений.

Недавно Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие. Он также напомнил о создании КНДР эсминцев, что он назвал «первым важным шагом в строительстве морской державы». По его словам, страна безостановочно укрепляет свои стратегические силы и характеристики серийного вооружения.

Также Ким Чен Ын сказал, что КНДР не пойдет на денуклеаризацию. Северокорейский лидер отметил, что призывы к отказу от ядерного оружия равнозначны посягательству на конституционный строй страны.

Ранее Южная Корея допустила снятие санкций с КНДР при одном условии.

