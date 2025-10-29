На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп прилетел в Южную Корею на фоне тупиковых переговоров по соглашению о пошлинах

Guardian: Трамп прибыл в Южную Корею на фоне тупиковых торговых переговоров
Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Южную Корею для встречи с президентом страны Ли Джон Мёном, однако перспективы прорыва в торговых переговорах по сделке на $350 млрд оцениваются как низкие. Об этом сообщает The Guardian.

Переговоры по торговому соглашению зашли в тупик из-за позиции Сеула, который отказывается от прямых денежных вливаний в экономику США, предлагая вместо этого схемы с займами и гарантиями. В результате Южная Корея продолжает сталкиваться с 25%-ной пошлиной на импорт автомобилей, что ставит таких производителей, как Hyundai и Kia, в невыгодное положение по сравнению с японскими и европейскими конкурентами.

«Если система выдачи виз не будет улучшена, создание местных фабрик в Соединенных Штатах будет либо сопряжено с серьезными недостатками, либо станет очень трудным для наших компаний», — заявил Ли Джон Мён.

Визит Трампа в Южную Корею контрастирует с его недавним визитом в Японию, где правительство выполнило обязательства по инвестициям на $550 млрд. Помимо торговых вопросов, лидеры скорее всего обсудят распределение расходов на оборону и ситуацию с Северной Кореей, которая накануне испытала крылатую ракету с ядерным потенциалом.

28 октября Трамп посетил Японию, где подписал соглашение о редкоземельных металлах и объявил о инвестиционных обязательствах до $490 млрд.

Ранее Трамп захотел встретиться с Ким Чен Ыном.

Второй срок Трампа
