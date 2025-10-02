На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Туск резко раскритиковал Орбана: «Известно, на чьей стороне»

Премьер Польши Туск резко раскритиковал Орбана из-за позиции по Украине
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал своего венгерского коллегу Виктора Орбана из-за позиции по Украине, намекнув, что тот находится на стороне России. Его слова приводит «Европейская правда».

«Виктор Орбан считает, что войны нет. Я считаю, что война есть. Настоящий вопрос заключается не в том, есть ли война или нет. Настоящий вопрос заключается в том, кто в этой войне на чьей стороне», – сказал Туск.

По его словам, всем известно, на чьей стороне Польша, НАТО и Европа. В то же время «пожалуй, известно, на чьей стороне, к сожалению, Виктор Орбан». Туск подчеркнул, что противоречия не мешают ему «цивилизованно разговаривать» с партнерами в Европе, поскольку он «сдерживает эмоции».

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на прошедшем накануне саммите Евросоюза в Копенгагене. По словам собеседников, знакомых с ситуацией, «столкновение» произошло во время обсуждений того, как ЕС может обеспечивать свою оборону и поддерживать Украину.

Ранее Орбан объяснил, почему отказывает Украине в суверенитете.

