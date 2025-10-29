Орбан назвал единственный способ достижения мира на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для достижения мира на Украине нужен внешний посредник, которым должен стать президент США Дональд Трамп. Его слова приводит La Repubblica.

По словам Орбана, мира между Россией и Украиной невозможно достичь без участия третьей стороны, которая не имеет отношения ни к одной из сторон конфликта. Он отметил, что Европа вышла из мирного процесса, поэтому остается только Трамп, «преданный идее мира».

«Мы надеемся, что кто-то внешний, кто не связан ни с россиянами, ни с украинцами, окажет давление для достижения соглашения и мира. Я сам уже вел переговоры как с россиянами, так и с украинцами, и на собственном опыте вижу, что две стороны, которые ведут переговоры сами, не достигнут мира», — сказал Орбан.

Накануне Орбан заявил, что саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште состоится. По его словам, «то, что задерживается, все равно состоится». Премьер заверил, что переговоры продолжаются, и «это факт, что в Будапеште состоится мирный саммит». В то же время он затруднился назвать конкретные даты.

