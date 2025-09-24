На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Впервые в современной России»: в СПЧ оценили назначение нового главы Верховного суда

Меркачева надеется, что Краснов продолжит гуманистические традиции в судебной системе РФ
Нина Зотина/РИА Новости

Совет Федерации единогласно назначил кандидатуру Игоря Краснова на пост главы Верховного суда. Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что для российской судебной системы это «новый этап».

«Дело в том, что почти на протяжении полувека Верховный суд возглавляли люди, которые являлись выходцами из самой судебной системы. Получается, впервые в современной России ВС возглавил «не судебный» человек. Но в целом, в истории страны были случаи, когда прокурор возглавлял ВС (до начала Великой Отечественной войны)», — сказала она.

Меркачева пока не готова прогнозировать, повысится ли число оправдательных приговоров в российских судах.

«Что касается нынешнего председателя ВС, наверное, сложно что-то прогнозировать. Очень хочется надеяться, что те гуманистические традиции, который заложил Вячеслав Михайлович Лебедев, будут сохранены», — сказала она.

23 сентября Игорь Краснов выступал в Совете Федерации, он заявил, что судебная система в России нуждается в развитии. Краснов также заявил о «невозможности» возвращения казни в России.

24 сентября Совет Федерации единогласно утвердил бывшего генпрокурора Игоря Краснова в должности главы Верховного суда.

Ранее власти прокомментировали возможность возвращения смертной казни в России.

