В МИД РФ обвинили Латвию в «лингвоциде» русских

В настоящее время в Латвии руками местных властей осуществляется «настоящий лингвоцид» в отношении проживающих там русских. Об этом в своем Telegram-канале заявило Министерство иностранных дел РФ.

«Власти Латвии устроили самый настоящий лингвоцид (языковой этноцид) в отношении россиян, и он уже не раз приводил к летальным исходам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что другие страны Прибалтики не отстают от соседа в совершении против русских действий «в духе нацистских практик» и расчеловечивании русскоязычного меньшинства. По мнению МИД РФ, таким образом Латвия, Литва и Эстония следуют политике отсутствия стандартов «по примеру старших европейских покровителей».

10 октября директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что из Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства. Пуке добавила, что их пребывание на территории страны после установленного срока будет расцениваться как незаконное.

Ранее в Эстонии почтовая компания отказалась обслуживать клиентов на русском языке.