Глава роты БПЛА погранслужбы ВСУ Касьянов обвинил Зеленского в мести

Командир ВСУ обвинил Зеленского в расформировании его роты за показания НАБУ
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Командир беспилотной роты 10-го мобильного отряда украинской погранслужбы Юрий Касьянов сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что президент Украины Владимир Зеленский расформировал его подразделение после того, как он дал на него показания Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

«Решение о ликвидации нашего подразделения было принято президентом Владимиром Зеленским, потому что я являюсь разоблачителем по делу Fire Point и ключевым свидетелем», — заявил он.

Компания Fire Point производит ракеты «Фламинго» и считается близкой к бизнес-партнеру Зеленского Тимуру Миндичу.

По словам Касьянова, свои показания против Зеленского он дал второго октября, а уже третьего числа его роту расформировали.

«Прошу НАБУ обеспечить мне и моей семье защиту по программе защиты свидетелей», — заявил он.

По словам военного, он находится в сборно-пересыльном пункте в Ровненской области в приближенных к арестантским условиях и опасается за свою жизнь.

«Раньше я всегда боялся, что в расположение подразделения прилетит «Шахед» или «Искандер», а оказалось, бояться нужно было наших украинских подонков и предателей», — резюмировал он.

До этого Касьянов заявил, что лично отдал приказ атаковать Кремль беспилотниками в мае 2023 года. По его словам, целью атаки был флаг на крыше одного из зданий, однако дроны отклонились от цели на несколько метров.

Ранее суд Киеве оставил под стражей сотрудника НАБУ, прослушивавшего окружение Зеленского.

