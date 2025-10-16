На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине силовики пришли в офис генпрокурора

Детективы НАБУ пришли в офис генпрокурора Украины
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли в офис генерального прокурора. Об этом 16 октября сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».

«В офис генпрокурора пришли детективы НАБУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возле здания генпрокуратуры проводится операция, в которой участвуют сотрудники спецназа. Однако подробности о задержаниях, а также причинах и лицах пока неизвестны.

14 октября, сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Также эта мера коснулась экс-депутата Верховной рады Олега Царева и танцора балета Сергея Полунина. Отмечалось, что решение было принято в связи с якобы наличием у всех троих российского гражданства.

Тогда Труханов заявил, что планирует обжаловать решение украинских властей в Верховном суде. Если же этого будет недостаточно, то он готов обратиться в Европейский суд по правам человека.

16 октября исполняющим обязанности мэра Одессы назначен представитель правящей на Украине партии «Слуга народа» Игорь Коваль.

Ранее лишенный гражданства Украины Труханов призвал проверить семьи чиновников на гражданство РФ

