В России рассказали, для чего Венгрии нужна антиукраинская коалиция

Венгрия планирует создать антиукраинскую коалицию в Евросоюзе не потому, что Будапешт хочет бороться против Киева, а потому что хочет защищать собственные интересы. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

«Венгрия, Словакия и Чехия прежде всего защищают свои финансовые и экономические интересы, и готовы идти навстречу, если их условия будут выполняться. Это подтверждает процесс принятия девятнадцатого пакета санкций. Как только в ЕС нашли компромиссы, связанные с энергообеспечением Словакии и Венгрии, все возражения были сняты», — напомнил политолог.

Он отметил, что в Венгрии действительно существует некоторая «нелюбовь» по отношению к Украине, что обусловлено целым клубком исторических проблем, например, статусом венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье. В Чехии и Словакии же нет такого ярко выраженного антиукраинского настроя внутри общества, добавил Топорнин.

«Венгрия может возглавить коалицию нежелающих помогать Украине, куда войдут Чехия и Словакия. У этих стран есть общая база для этого, и все они не хотят допустить вступление Киева в Евросоюз. Однако пока сложно сказать, насколько объединение будет устойчивым и будет ли оказывать серьезное давление на решения ЕС», — заключил эксперт.

Политический советник премьера Венгрии Балаж Орбан сообщил Politico, что Будапешт намерен объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать внутри Евросоюза «скептически относящийся к Украине» альянс. По мнению Politico, создание подобного объединения может существенно затруднить усилия ЕС по оказанию финансовой и военной поддержки Киеву.

