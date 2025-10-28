Зеленский назвал более опасное российское оружие, чем баллистические ракеты

Российские ударные беспилотники стали более опасными, чем баллистические ракеты. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает «Укринформ».

По его словам, баллистические ракеты можно сбивать «по крайней мере там, где у нас стоит Patriot». В отношении большого числа БПЛА приходится «применять все», объяснил Зеленский.

Он уточнил, что речь идет об использовании перехватчиков, истребителей F-16, а также вертолетов. При этом ситуация зависит от погодных условий, отметил политик.

До этого портал Military Watch Magazine писал, что дроны-камикадзе российского производства «Герань» прошли значительное обновление, что существенно расширило их боевые возможности. Как следует из текста, после модернизации беспилотники стали способны воздействовать на быстро движущиеся цели вблизи линии соприкосновения, а также проявляют все больший потенциал в качестве поддержки с воздуха для сухопутных войск.

