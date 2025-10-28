На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Меркель «отчитала» канцлера ФРГ Мерца

Bild: Меркель отчитала Мерца за слова о проблеме миграции в Германии
Global Look Press

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель отчитала действующего главу немецкого правительства Фридриха Мерца за слова о проблеме миграции. Об этом пишет газета Bild.

Во время публичных чтений своих мемуаров Меркель призвала немецких политиков не называть миграционный кризис 2015-2016 годов «притоком мигрантов». Она подчеркнула, что в таких ситуациях необходимо рассматривать поступки отдельных личностей, а не группы людей.

При этом в своей речи Меркель не упомянула конкретно Мерца, однако издание сочло ее заявление критикой в адрес действующего канцлера Германии. Кроме того, Меркель призвала политиков «быть добросовестными и умеренными в тональности».

«Подавляющее большинство людей безошибочно понимают, действует ли политик из какого-то расчета <…> или же он реально заинтересован в том, чтобы решать проблемы», — сказала Меркель.

До этого газета Bild сообщила, что около четырех тысяч человек вышли 24 октября на митинг в городе Билефельд против Фридриха Мерца после его слов о проблеме миграции в Германии. По данным издания, слова канцлера осудили как представители оппозиции, так и члены фракции СДПГ, входящей в состав правящей партии.

Ранее Меркель заявила, что меры по борьбе с миграцией могут разрушить Европу.

