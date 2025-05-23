«Европа будет разрушена»: Меркель бьет тревогу из-за мер против миграции

Ангела Меркель раскритиковала предпринимаемые нынешним немецким правительством меры по борьбе с нелегальной миграцией. По мнению бывшего канцлера Германии, ужесточение погранконтроля и другие подобные шаги могут стоить свободы передвижения в Европе. Меркель призвала искать решение миграционных проблем в ЕС сообща. Как в ФРГ борются с нелегалами — в материале «Газеты.Ru».

Европа может пасть?

Бывшая глава правительства Германии выступила на организованном газетой Südwest Presse форуме в Ной-Ульме. Меркель усомнилась в эффективности проводимой нынешним правительством ФРГ политики по борьбе с нелегальной миграцией.

«Не думаю, что мы сможем окончательно побороть нелегальную миграцию на германо-австрийской или германо-польской границе. Я всегда делала ставку на европейские решения», — подчеркнула она.

По ее словам, односторонние действия некоторых стран могут поставить под угрозу свободу передвижения в Европе и действие Шенгенского соглашения в частности. Ангела Меркель призвала найти общее, единое для всего ЕС решение проблемы: в ином случае «мы можем увидеть, как Европа будет разрушена».

В свое время она отказалась закрывать границы для беженцев — в Германию приезжали в основном сирийцы. Законодательство Евросоюза, главенствующее над национальными, обязует членам ЕС впускать переселенцев для рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища.

Что с мигрантами в Германии

Правительство ФРГ ужесточило меры, направленные на борьбу с незаконной миграцией, после прихода к власти нового канцлера, Фридриха Мерца. Власти расширили пограничный контроль на всех сухопутных границах, куда дополнительно направили 3 тыс. полицейских.

Только за первую неделю отказы во въезде в Германию получили 739 человек: это почти на 50% больше, чем неделей раньше. Как уточнили федеральные власти, в страну не пустили 51 просителя убежища, однако беременных и детей все же пропустили.

Мерц занял жесткую позицию и обещал взять границы под контроль: канцлер заявил, что пограничники будут отправлять назад «всех без исключения, кто пытается нелегально въехать в Германию».

Ранее глава немецкого МВД Александр Добриндт дал понять, что власти не собираются придерживаться миграционной политики, проводимой Меркель.

В федеральной полиции сообщили, что количество нелегалов, въезжающих в страну, сокращается. В 2023 году зарегистрировали 130 тыс. незаконных въездов, в 2024-м — 80 тыс., а с января по апрель текущего года правоохранители зафиксировали около 19,6 тыс. несанкционированных въездов в Германию. Если все продолжится в таком же темпе, число прибывших в ФРГ нелегалов упадет до минимума с 2021 года.

Сократилось и количество заявлений о предоставлении убежища в Германии. В 2023-м запросы подали 350 тыс. человек, в 2024-м — 250 тыс., а в нынешнем году их было всего 50 тыс. В федеральном ведомстве по миграции ожидают около 160 тыс. заявлений по итогам года.

«Политика предоставления убежища и миграции остается одним из самых обсуждаемых социальных вопросов в Германии после так называемого «кризиса беженцев» 2015–2016 годов.

Такие события, как нападения исламистов с ножами в Мангейме и Золингене в 2024 году привели к политическим мерам или ужесточению законов о въезде и проживании. Тем не менее многие нормативные акты в этой области связаны с европейской политикой в области предоставления убежища», — объяснили в федеральном ведомстве по миграции.

В конце лета прошлого года депутат бундестага и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт раскритиковала принятые правительством ФРГ меры по борьбе с незаконной миграцией. По ее словам, власти не продумали все до конца, поэтому проводимая ими политика может иметь негативные последствия. Вагенкнехт отметила, что Германия не должна быть магнитом для беженцев, и добавила, что желающие попасть в страну смогут найти лазейку в действующем законодательстве.