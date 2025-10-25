СМИ сообщили о тысячах митингующих в Германии из-за высказываний Мерца

Bild: около 4 тысяч человек вышли на митинг в ФРГ из-за слов Мерца о миграции

Около четырех тысяч человек вышли 24 октября на митинг в городе Билефельд, посвященный критике канцлера Германии Фридриха Мерца после его слов о проблеме миграции в стране. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Незадолго до этооо Мерц заявил, что проблема миграции отпечатывается в «облике городов», поэтому немецкое правительство намерено улучшить ситуацию в этой сфере. Слова мерц осудили как представители оппозиции, так и члены фракции СДПГ, входящей в состав правящей партии.

»«Билефельдский альянс против правых» призвал к демонстрации под девизом «Мы и есть городской облик!» в знак протеста против недавних заявлений Мерца о городском облике и миграционной политике», — говорится в материале.

Отмечается, что среди демонстрантов заметили зампредседателя социал-демократической партии в бундестаге Вибке Эсдар. Демонстрации планируется продолжить в ряде городов Германии на выходных.

В конце мая экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала предпринимаемые немецким правительством меры по борьбе с нелегальной миграцией. По ее мнению, ужесточение погранконтроля и другие подобные шаги могут стоить свободы передвижения в Европе. Меркель призвала искать решение миграционных проблем в ЕС сообща. Как в ФРГ борются с нелегалами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии отменили возможность получения гражданства за три года.