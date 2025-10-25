На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Финляндии призвала изменить «имперские расчеты» России

Глава МИД Финляндии Валтонен призвала изменить «имперские расчеты» РФ давлением
true
true
true
close
Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен поприветствовала новые санкции против Москвы, но призвала усилить давление на Россию, чтобы изменить «имперские расчеты». Ее слова приводит агентство Bloomberg.

По ее словам, шаги США и Европы по санкциям являются «чрезвычайно важными».

«Однако мы просто должны усилить давление. К сожалению, мы, похоже, не в состоянии изменить имперские цели России, но мы должны быть в состоянии изменить их расчеты», – сказала Валтонен.

Глава МИД Финляндии отметила, что вооруженный конфликт дорогостоящий, и Европа якобы видит, что экономика России не может выдержать эту нагрузку.

До этого президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что невозможность нанесения стратегического поражения России осознают даже «самые упрямые тугодумы». По словам политика, попытки загнать Россию в международную изоляцию потерпели абсолютный крах.

Владимир Путин также заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Ранее в Британии заявили, что новые санкции не изменят позиции Путина по Украине.

