На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США обсудят снятие санкций с активов «Роснефти» в Германии

Bloomberg: США предложили ФРГ решить вопрос с активами «Роснефти» за полгода
true
true
true
close
Markus Schreiber/AP

Администрация США предложила Германии шестимесячный срок для урегулирования вопроса собственности немецких активов «Роснефти». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Согласно полученной информации, американская сторона готова предоставить ограниченную и невозобновляемую лицензию для компании Rosneft Deutschland. Власти ФРГ в настоящее время изучают это предложение и должны дать ответ в ближайшие дни.

Как уточнил один из собеседников агентства, министр экономики Германии Катерина Райх планирует обсудить этот вопрос на встрече министров энергетики и экологии стран G7, которая пройдет на этой неделе в Торонто.

24 октября канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия настроена оптимистично в отношении того, что США освободят немецкое подразделение ПАО «Роснефть» от санкций Соединенных Штатов против России. При этом Мерц приветствовал последние санкции США против России в четверг, назвав их свидетельством решимости президента Дональда Трампа оказать давление на Россию и заставить ее прекратить войну против Украины.

Ранее сообщалось, что «Лукойл» продаст зарубежные активы после попадания под санкции США.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами