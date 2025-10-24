На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мерц ожидает, что США освободят немецкое подразделение «Роснефти» от санкций

Мерц просит США освободить немецкое подразделение «Роснефти» от санкций
true
true
true
close
Fabrizio Bensch/Reuters

Германия настроена оптимистично в отношении того, что США освободят немецкое подразделение ПАО «Роснефть» от санкций Соединенных Штатов против России. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Bloomberg.

«Я предполагаю, что «Роснефти» будет предоставлено соответствующее освобождение (от санкций – «Газета.Ru»)», — подчеркнул он.

При этом Мерц приветствовал последние санкции США против России в четверг, назвав их свидетельством решимости президента Дональда Трампа оказать давление на Россию и заставить ее прекратить войну против Украины.

23 октября американский президент объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал санкции США попыткой оказать давление на Россию.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами