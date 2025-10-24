Мерц ожидает, что США освободят немецкое подразделение «Роснефти» от санкций

Германия настроена оптимистично в отношении того, что США освободят немецкое подразделение ПАО «Роснефть» от санкций Соединенных Штатов против России. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Bloomberg.

«Я предполагаю, что «Роснефти» будет предоставлено соответствующее освобождение (от санкций – «Газета.Ru»)», — подчеркнул он.

При этом Мерц приветствовал последние санкции США против России в четверг, назвав их свидетельством решимости президента Дональда Трампа оказать давление на Россию и заставить ее прекратить войну против Украины.

23 октября американский президент объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал санкции США попыткой оказать давление на Россию.