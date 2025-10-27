Хорватия не станет владельцем российско-сербской нефтяной компании

Хорватия не получит доли в российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии (NIS). Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает TV Informer.

«Поскольку вижу, что в Хорватии продолжают разговоры о том, как они станут владельцами, я только скажу им, и если есть некоторые россияне, которые об этому размышляют, хочу оповестить их, что этого не произойдет», — сказал он.

С 8 октября вступили в силу санкции Соединенных Штатов против «Нефтяной индустрии Сербии», которая входит в «Газпром нефть».

NIS, являясь «дочкой» «Газпром нефти», была включена в американский SDN List (Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц) в начале 2025 года. После этого Вучич заявлял, что США требуют полного вывода оттуда российского капитала. Известно, что 56,14% акций NIS принадлежат российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть».

Ранее в Сербии заявили, что не хотят национализировать NIS.