В Сербии заявили, что не хотят национализировать NIS

Минэнерго: Сербия не хочет национализации NIS, но у Вучича нет волшебной палочки
Сербское правительство не намерено национализировать «Нефтяную индустрию Сербии» (NIS) и выступает против практики изъятия российской собственности в Европе. Однако, по словам министра горного дела и энергетики Сербии Дубравки Джедович-Ханданович, президент Александр Вучич не обладает «волшебной палочкой» для решения проблемы, возникшей из-за санкций США, пишет РИА Новости.

«Мы много раз сказали — президент и члены правительства, – что не хотим национализировать и отчуждать ничью собственность. <...> Но знаете, даже у президента Сербии нет «волшебной палочки'», — подчеркнула Джедович-Ханданович, отмечая, что Вучич недавно обсуждал эту ситуацию с госсекретарем США Марко Рубио.

NIS объявила 9 октября о вступлении в силу американских санкций, которые неоднократно откладывались. По инициативе совета директоров было проведено внеочередное заседание, посвященное планированию дальнейшей деятельности компании в условиях санкционных ограничений.

10 октября глава минэнерго Сербии заявила, что власти страны ожидают предложений от заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина и главы правления «Газпром нефти» Александра Дюкова относительно дальнейшей работы NIS. Их встреча с президентом Сербии запланирована на понедельник, 13 октября.

Ранее в Хорватии оператор нефтепровода приостановил сотрудничество с NIS из-за санкций.

