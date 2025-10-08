Стало известно о вступлении в силу санкций США против сербской «дочки» «Газпрома»

Санкции США против сербской энергокомпании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которая входит в «Газпром нефть», вступают в силу со среды, 8 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в конце августа рассказала, что NIS в шестой раз получила отсрочку санкций от министерства финансов США. Американское ведомство отложило введение рестрикций до 26 сентября. Срок предыдущей отсрочки истек 27 августа.

NIS, являясь «дочкой» «Газпром нефти», была включена в американский SDN List (Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц) в начале 2025 года. После чего президент Сербии Александр Вучич заявлял, что США требуют полного вывода оттуда российского капитала. Известно, что 56,14% акций NIS принадлежат российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть».

Позднее Вучич сообщил, что сербские власти продолжат обсуждать судьбу NIS с представителями России, поскольку с США говорить «больше не о чем».

Ранее в Сербии заявили о готовности выкупить компанию NIS.