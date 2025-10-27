На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин утвердил новый состав президиума Совета по межнациональным отношениям

Путин обновил состав президиума Совета по межнациональным отношениям
Президент России Владимир Путин утвердил обновленный состав президиума Совета по межнациональным отношениям, подписав соответствующий указ. Документ размещен на портале опубликования правовых актов.

Согласно указу, в состав президиума должны войти замгенпрокурора РФ Николай Винниченко, председатель комитета Госдумы по делам национальностей Владимир Иванов и первый замглавы МВД РФ Андрей Кикоть. Кроме того, из состава совета исключили начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентину Казакову и первого замгенпрокурора РФ Анатолия Разинкина.

16 октября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы. Документ определяет новые механизмы регулирования потоков мигрантов, повышения их легальной занятости и интеграции в общество. Власти рассчитывают снизить долю незаконных мигрантов и укрепить социальную стабильность.

Ранее Медведев заявил о передаче МВД полномочий в сфере внешней трудовой миграции.

