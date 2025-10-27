Санду: Молдавия не будет настаивать на раздельном с Украиной вступлении в ЕС

Молдавия не будет добиваться раздельного пакета о совместном с Украиной вступлении в Европейский союз (ЕС) в ходе переговоров с Брюсселем. Об этом заявила молдавский президент Майя Санду в интервью радиостанции Rock FM.

«Правильно было бы, чтобы обе страны перешли к следующему этапу. Европейская комиссия в своих отчетах подтвердила, что и Молдова, и Украина выполнили свои обязательства и должны двигаться дальше. Я очень надеюсь, что будет найдено решение, которое позволит обеим странам продвинуться вперед», — сказала глава республики.

Санду добавила, что Кишинев не обсуждал с Брюсселем сценарий, в рамках которого Украина и Молдавия вступят в ЕС в ограниченном режиме. По ее словам, республика хочет полноправного членства в объединении.

В сентябре депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что вступление Украины и Молдавии приведет к немедленному развалу ЕС. По мнению парламентария, в странах Евросоюза растут «протестные настроения среди обнищавшего населения». Местные жители лишены обещанных свобод и процветания, указал Шеремет.

