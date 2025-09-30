Вступление Украины и Молдавии приведет к немедленному развалу Европейского союза (ЕС). Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Принятие подобных решений [о вступлении Украины и Молдавии в ЕС] мгновенно разрушит Европейский союз. Он и так находится на грани развала», — сказал депутат.

По словам Шеремета, приход в ЕС к власти «безответственных политиков неонацистского толка» привел к масштабной милитаризации для ведения прокси-войн со своими соседями, а также предопределил «сдачу ими своих национальных интересов».

По мнению парламентария, в странах Евросоюза растут «протестные настроения среди обнищавшего населения». Местные жители лишены обещанных свобод и процветания, указал Шеремет.

До этого британская газета Financial Times писала, что Евросоюз хочет начать техническую работу по интеграции Украины и Молдавии в обход вето Венгрии. Как пишет FT, этот вопрос будет обсуждаться на саммите в Копенгагене 1 октября.

Ранее Зеленский оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз.