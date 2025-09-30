На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме раскрыли, чем обернется членство Украины и Молдавии для Евросоюза

Депутат Шеремет: ЕС грозит немедленный развал при вступлении Молдавии и Украины
true
true
true
close
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Вступление Украины и Молдавии приведет к немедленному развалу Европейского союза (ЕС). Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Принятие подобных решений [о вступлении Украины и Молдавии в ЕС] мгновенно разрушит Европейский союз. Он и так находится на грани развала», — сказал депутат.

По словам Шеремета, приход в ЕС к власти «безответственных политиков неонацистского толка» привел к масштабной милитаризации для ведения прокси-войн со своими соседями, а также предопределил «сдачу ими своих национальных интересов».

По мнению парламентария, в странах Евросоюза растут «протестные настроения среди обнищавшего населения». Местные жители лишены обещанных свобод и процветания, указал Шеремет.

До этого британская газета Financial Times писала, что Евросоюз хочет начать техническую работу по интеграции Украины и Молдавии в обход вето Венгрии. Как пишет FT, этот вопрос будет обсуждаться на саммите в Копенгагене 1 октября.

Ранее Зеленский оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами