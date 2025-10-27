На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России объяснили, почему Украина не сможет воевать еще три года

Политолог Солонников: Запад устраивает, что ВСУ отступают на несколько км в неделю
Sofiia Gatilova/Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск говорит о том, что Киев сможет продержаться еще два-три года, исходя из нынешних темпов продвижения российских войск. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил политолог Дмитрий Солонников.

«С точки зрения того, как украинская армия отступает на несколько километров в неделю, для Запада — это вполне приемлемый результат. Поэтому они считают, что при таких темпах два-три года Киев точно продержится. Однако в этих расчетах не учитывается экономический фактор», — сказал политолог.

Он отметил, что с точки зрения экономики Украина давно не является самостоятельным государством, так как деньги даже на внутренний бюджет выделяются Западом.

«В Европе считают, что их экономика также выдержит еще два-три года. Но опять-таки не учитывается фактор неопределенности. Никто не может предсказать, выстоит ли в ближайшие годы сама мировая экономическая система в условиях санкций, не будет ли кризиса в США и Европе, не поменяются ли политические курсы в той же Франции и Германии. Неопределенность в Европе очень большая, так что расчеты Туска могут сработать только при сохранении нынешнего статус-кво», — заключил Солонников.

Премьер-министр Польши сообщил, что, по словам президента Владимира Зеленского, Украина готова воевать еще два-три года. При этом польский премьер не сомневается, что Украина выживет как независимое государство, в отличие от России, чья экономика сталкивается с «драматическими» проблемами, которые усугубляются новыми санкциями.

Ранее в России предупредили об опасности для посольств в Европе после слов Туска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
