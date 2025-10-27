На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предупредили об опасности для посольств в Европе после слов Туска

Политолог Журавлев: российские посольства в Европе находятся в опасности
Christoph Soeder/Global Look Press

Премьер-министр Польши заявил, что Украина имеет право наносить удары по российским объектам в Европе, и тем самым подтвердил, что посольства и представительства РФ находятся в опасности. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил директор и научный руководитель Института региональных проблем, сооснователь Ассоциации политических экспертов и консультантов, политолог Дмитрий Журавлев.

«Российские посольства в Европе находятся в опасности и будут продолжать находиться в опасности. Украинские спецслужбы будут работать вне зависимости от того, разрешил им это Туск или нет, потому что Киев в первую очередь интересует мнение Британии и США», — сказал политолог.

По мнению эксперта, премьер-министр Польши сделал подобное заявление не для того, чтобы дать разрешение украинским спецслужбам, а чтобы показать, что он выступает вместе с Великобританией против России.

«Заявление Туска — это скорее доказательство самому себе и своим однопартийцам, что он поддерживает Украину. В Польше нет единого мнения по вопросу поддержки Украины, так как польские правые осторожнее намного в этом вопросе», — заключил Журавлев.

Премьер-министр Польши считает, что Украина имеет право наносить удары по российским объектам в Европе. Об этом пишет газета Politico.

Ранее в России оценили ответ Трампа на испытания крылатых ракет «Буревестник».

СВО: последние новости
