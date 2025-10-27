В Польше считают, что Украина вправе атаковать российские объекты в Европе

Украина имеет право наносить удары по российским объектам в Европе, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом пишет газета Politico.

«Туск сообщил, что решение польского суда, блокирующее запрос Германии об экстрадиции одного из подозреваемых в диверсии на [газопроводе] «Северный поток» означает, что Украина имеет право атаковать связанные с РФ объекты в любой точке Европы», — отметили журналисты.

В конце сентября в Польше по просьбе немецких властей был задержан подозреваемый в диверсии на «Северном потоке», гражданин Украины Владимир Журавлев. 1 октября Окружной суд Варшавы арестовал мужчину на семь дней, впоследствии срок его ареста был продлен еще на 40 дней.

19 октября польский суд освободил Журавлева, отказавшись экстрадировать его в Германию. Решение инстанции спровоцировало перепалку в социальных сетях между министрами иностранных дел Венгрии и Польши Петером Сийярто и Радославом Сикорским. Первый назвал данный инцидент «скандальным» и подчеркнул, что он создает «опасный прецедент» в Европе.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий оценил решение суда освободить подозреваемого в диверсии на «Северном потоке».