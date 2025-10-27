В России оценили ответ Трампа на испытания крылатых ракет «Буревестник»

Слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не играет в игры с Москвой, показывают, что в Белом доме поняли сигнал России и «после нанесенного удара отдернули руку». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Это было то, что французский философ Вальтер назвал «нанести удар и отдернуть руку», то есть не доводить бой до крайности. Трамп нанес удар, и немного отступил, но удар-то остался, так как украинцы стали действовать более активно в воздухе. Конечно, американцы получили сигнал-предупреждение от России, и оно повысило их настороженность, но при этом к изменению американской политики это не привело», — сказал политолог.

По мнению эксперта, Трамп «отдергивает руку» только на словах, но на деле Вашингтон продолжает эскалировать конфликт.

«Американцы будут продолжать идти напролом. Единственное, что они точно понимают, — они не могут сами эскалировать конфликт в военном плане», — заключил Колташов.

Дональд Трамп во время беседы с журналистами на борту своего самолета заявил, что Москва «не играет в игры» с Вашингтоном, как и США «не играют в игры» с Россией. Так он прокомментировал новость о завершении в РФ испытаний крылатых ракет «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

Ранее газета The New York Times сообщила, что ракета «Буревестник» может обойти систему ПВО США «Золотой купол».