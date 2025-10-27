На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп прокомментировал слова Путина о завершении испытаний ракеты «Буревестник»

Трамп заявил, что США и Россия не играют в игры друг с другом

Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами на борту своего самолета высказался о завершении в РФ испытаний крылатых ракет «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Об этом пишет РИА Новости.

Как сказал американский лидер, Москва «не играет в игры» с Вашингтоном. В свою очередь, США также «не играют в игры» с Россией.

26 октября президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Здесь он провел совещание с начальником Генерального штаба армии страны Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в специальной военной операции на Украине. В ходе встречи глава государства объявил о завершении испытаний ракет «Буревестник».

По словам российского лидера, «Буревестник» является уникальным изделием. В то же время он обратил внимание, что предстоит проделать большую работу, чтобы поставить данные ракеты на боевое дежурство. Путин поручил Герасимову начать подготовку инфраструктуры для размещения «Буревестника» и определить возможные способы его применения.

Ранее в Государственной думе РФ назвали главное преимущество ядерной ракеты «Буревестник».

