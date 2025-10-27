На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В НАТО рассказали о главной ошибке Европы в отношениях с Россией

CNN Türk: санкции ЕС не заставляют Путина менять решения
true
true
true
close
Global Look Press

Политика санкционного давления на Россию продемонстрировала свою неэффективность. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

«Многолетние санкции не оказали разрушительного влияния на Россию, однако никто из европейских лидеров не решается признавать это открыто», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что еще со времен воссоединения Крыма с Россией санкции против РФ показали свою неэффективность.

23 октября Европейский союз (ЕС) официально утвердил 19-й пакет санкций против РФ. Региональное содружество ввело ограничения в отношении более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть. Кроме того, в новый пакет рестрикций включили запрет на закупку сжиженного природного газа у РФ.

Впоследствии ситуацию прокомментировала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Она заявила, что в ЕС старательно «поскребли по сусекам» для того, чтобы наполнить очередной пакет санкций против Москвы.

Ранее в Кремле рассказали, как РФ будет действовать в ответ на санкции.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами