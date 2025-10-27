Политика санкционного давления на Россию продемонстрировала свою неэффективность. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

«Многолетние санкции не оказали разрушительного влияния на Россию, однако никто из европейских лидеров не решается признавать это открыто», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что еще со времен воссоединения Крыма с Россией санкции против РФ показали свою неэффективность.

23 октября Европейский союз (ЕС) официально утвердил 19-й пакет санкций против РФ. Региональное содружество ввело ограничения в отношении более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть. Кроме того, в новый пакет рестрикций включили запрет на закупку сжиженного природного газа у РФ.

Впоследствии ситуацию прокомментировала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Она заявила, что в ЕС старательно «поскребли по сусекам» для того, чтобы наполнить очередной пакет санкций против Москвы.

Ранее в Кремле рассказали, как РФ будет действовать в ответ на санкции.