Захарова заявила, что ЕС «скреб по сусекам», чтобы собрать очередной пакет санкций

Захарова: Брюссель старательно поскреб по сусекам для 19-го пакета санкций
Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Евросоюзе (ЕС) для наполнения 19-го пакета антироссийских санкций «поскребли по сусекам». Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

«В Брюсселе старательно «поскребли по сусекам» для того, чтобы наполнить очередной антироссийский санкционный «пакет», — сказала дипломат.

23 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

24 октября издание Politico, ссылаясь на источник, писало, что ЕС разрабатывает санкции в отношении «Лукойла» и ищет пути сокращения связей с компанией на фоне ее включения в санкционный список США. Как рассказали журналистам Брюссель работает над запретом на сделки с компанией. При этом «Лукойл» сохраняет присутствие в Европе.

Ранее в Госдуме усомнились в самостоятельности Трампа.

Санкции против России
