Лавров отправится в Минск на конференцию по безопасности

Главы МИД РФ, Венгрии и КНДР посетят конференцию по безопасности в Минске
Evgenia Novozhenina/Pool/Reuters

Министры иностранных дел РФ, Венгрии и КНДР Сергей Лавров, Петер Сийярто и Чхве Сон Хи посетят Минскую международную конференцию по евразийской безопасности, которая пройдет в столице Белоруссии с 28 по 29 октября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство республики.

В заявлении отмечается, что в работе конференции намерены принять участие делегации более 40 стран и семи международных организаций. Среди гостей — министры иностранных дел, представители парламентов и исследовательских институтов, руководители интеграционных объединений.

«В числе участвующих <...> Петер Сийярто, <...> Сергей Лавров, <...> Чхве Сон Хи, Союзный министр иностранных дел Республики Союз Мьянма Тан Све, специальный посланник правительства Китайской народной республики по делам Евразии Сунь Линьцзян», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что на мероприятии также будут присутствовать генеральные секретари Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Имангали Тасмагамбетов и Нурлан Ермекбаев. Ожидается присутствие государственного секретаря Союзного государства Сергея Глазьева, заместителей министров иностранных дел ряда государств и других гостей.

Основной темой конференции стали «Глобальный мировой (бес)порядок и головоломка евразийской безопасности». По данным МИД Белоруссии, участникам дискуссий предстоит проанализировать ключевые тенденции международных отношений и выработать подходы к формированию новой архитектуры безопасности. Особое внимание будет уделено диалогу между Западом и Востоком, а также мерам по предотвращению конфронтации.

Ранее Лавров сообщил о готовности Путина принять концепцию США по урегулированию на Украине.

