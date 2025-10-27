На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Нет выхода»: в США рассказали о тупике Европы на Украине

Аналитик Риттер: поражение Украины будет означать и поражение Запада
The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Поражение Киева будет автоматически означать и поражение европейских элит, поэтому они не могут не проводить антироссийскую политику. Об этом на своем YouTube-канале заявил военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«В тот момент, когда они отступят от Украины, это будет означать проигрыш Украины. А если Украина проигрывает стратегически, то и они терпят стратегическое поражение», — подчеркнул американский аналитик.

По словам Риттера, европейские лидеры и связанные с ними политические элиты фактически «упорствуют в глупости», продолжая поддержку Киева.

До этого бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ Ральф Боссхард заявлял, что Европа недооценивает качество и силу оружия ВС России, это серьезная ошибка в отношениях с РФ.

Как отметил эксперт, в беседах с европейцами о конфликте на Украине он время от времени «с удовольствием напоминает о начальной фазе Второй мировой войны». Тогда «немцы внезапно обнаружили, что советские войска строят очень много танков, причем довольно хороших, например Т-34».

Ранее Зеленский потребовал вернуть Россию к дипломатии с помощью Tomahawk.

Переговоры о мире на Украине
