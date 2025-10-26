Европа недооценивает качество и силу оружия ВС России, это серьезная ошибка в отношениях с РФ. Об этом ТАСС заявил бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ Ральф Боссхард.

Как отметил эксперт, в беседах с европейцами о конфликте на Украине он время от времени «с удовольствием напоминает о начальной фазе Второй мировой войны». Тогда «немцы внезапно обнаружили, что советские войска строят очень много танков, причем довольно хороших, например Т-34».

По словам Боссхарда, уже в то время советское оружие сильно недооценивали. То же продолжается и сегодня в отношении конфликта на Украине.

До этого британский политик Джордж Гэллоуэй заявлял, что США и странам Европы нужно прислушаться к словам президента России Владимира Путина об ответе ВС РФ на применение ракет Tomahawk.

23 октября Путин пообещал «ошеломляющий» ответ Украине на возможное применение против РФ американских ракет Tomahawk.

Ранее Зеленский потребовал вернуть Россию к дипломатии с помощью Tomahawk.