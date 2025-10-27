На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Это исторические русские земли»: Аксенов выступил против названия «новые» регионы

Аксенов выступил против деления регионов России на старые и новые
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Деление территории России на «новые» и «старые» регионы неверно, поскольку Донбасс, Херсонская, Запорожская и другие области исторически входили в состав Российской империи. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Мне вообще не нравится это деление. Разве Донбасс, Херсонщина или Запорожская область – новые регионы? Это исторические русские земли, которые веками входили в состав Государства Российского», — отметил он.

Симферополь, Севастополь, Александровск (Запорожье), Екатеринослав (Днепропетровск), Мариуполь, Херсон, Николаев, Одесса основаны в один и тот же период – в последней трети XVIII века в рамках «южного проекта» Екатерины Великой, напомнил Аксенов.

Глава региона также отметил, что земли Херсонской и Запорожской областей были в свое время частью Таврической губернии.

«Так что ничего нового на самом деле», — подытожил он.

Полное интервью читайте на сайте «Газеты.Ru».

Договор о присоединении Запорожья, Херсонщины, ЛНР и ДНР к России был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и главами этих регионов 30 сентября 2022 года. Для жителей новых российских территорий власти ввели ряд льгот, в частности льготную ипотечную программу со ставкой не более 2% годовых.

Ранее Путин назвал причину личного визита в новые регионы России.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами