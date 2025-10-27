«Это исторические русские земли»: Аксенов выступил против названия «новые» регионы

Аксенов выступил против деления регионов России на старые и новые

Деление территории России на «новые» и «старые» регионы неверно, поскольку Донбасс, Херсонская, Запорожская и другие области исторически входили в состав Российской империи. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Мне вообще не нравится это деление. Разве Донбасс, Херсонщина или Запорожская область – новые регионы? Это исторические русские земли, которые веками входили в состав Государства Российского», — отметил он.

Симферополь, Севастополь, Александровск (Запорожье), Екатеринослав (Днепропетровск), Мариуполь, Херсон, Николаев, Одесса основаны в один и тот же период – в последней трети XVIII века в рамках «южного проекта» Екатерины Великой, напомнил Аксенов.

Глава региона также отметил, что земли Херсонской и Запорожской областей были в свое время частью Таврической губернии.

«Так что ничего нового на самом деле», — подытожил он.

Полное интервью читайте на сайте «Газеты.Ru».

Договор о присоединении Запорожья, Херсонщины, ЛНР и ДНР к России был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и главами этих регионов 30 сентября 2022 года. Для жителей новых российских территорий власти ввели ряд льгот, в частности льготную ипотечную программу со ставкой не более 2% годовых.

Ранее Путин назвал причину личного визита в новые регионы России.