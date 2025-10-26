На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров заверил США в готовности Москвы взаимодействовать в комфортном для Вашингтона темпе

Лавров: РФ готова двигаться в контактах с США в комфортном для Вашингтона темпе
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российская Федерация готова двигаться дальше в контактах с американской стороной в том темпе, который будет комфортен Соединенным Штатам. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

«После разговора с [госсекретарем США] Марко Рубио о том, как двигаться дальше по итогам встречи на Аляске, он не упоминал о новых встречах или переговорах, и я сам этот вопрос не поднимал, поскольку инициатива исходила от США. Мы готовы двигаться дальше в том темпе, который для американцев будет комфортен», — отметил глава российского МИД.

26 октября Лавров принял участие в Международном форуме сотрудничества, который прошел в НЦ «Россия» и собрал участников из 100 стран. В ходе своего выступления министр отметил, что с момента основания Всесоюзного общества культурной связи с заграницей непосредственные контакты между людьми способствовали укреплению доверия и взаимопонимания между народами. Глава российского МИД также подчеркнул, что Россия открыта для честного и равноправного партнерства, а народная дипломатия играет важнейшую роль в укреплении доверия между государствами.

Ранее в Совфеде спрогнозировали усиление украинских атак в связи со срывом переговоров России и США

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами