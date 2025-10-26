Лавров заверил США в готовности Москвы взаимодействовать в комфортном для Вашингтона темпе

Российская Федерация готова двигаться дальше в контактах с американской стороной в том темпе, который будет комфортен Соединенным Штатам. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

«После разговора с [госсекретарем США] Марко Рубио о том, как двигаться дальше по итогам встречи на Аляске, он не упоминал о новых встречах или переговорах, и я сам этот вопрос не поднимал, поскольку инициатива исходила от США. Мы готовы двигаться дальше в том темпе, который для американцев будет комфортен», — отметил глава российского МИД.

26 октября Лавров принял участие в Международном форуме сотрудничества, который прошел в НЦ «Россия» и собрал участников из 100 стран. В ходе своего выступления министр отметил, что с момента основания Всесоюзного общества культурной связи с заграницей непосредственные контакты между людьми способствовали укреплению доверия и взаимопонимания между народами. Глава российского МИД также подчеркнул, что Россия открыта для честного и равноправного партнерства, а народная дипломатия играет важнейшую роль в укреплении доверия между государствами.

