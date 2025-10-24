В Совфеде спрогнозировали усиление украинских атак в связи со срывом переговоров России и США

После срыва переговоров президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии стало понятно, что атаки украинскими БПЛА по российским территориям усилятся, и это только подтверждает взрыв в Красногорске. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов.

«Ситуация все нагнетается и нагнетается, а объемы западной помощи для Киева не сокращаются и сокращаться не будут. Нам надо это четко осознавать и предпринимать не просто симметричные ответы, а такие, чтобы больше не было желания повторять нападения», — сказал сенатор.

Он напомнил, что российский президент и министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно обозначали позицию Москвы и предупреждали о симметричных ответах.

«Если на той стороне не понимают предупреждений, то РФ должна перейти к действиям», — заключил Муратов.

В пятницу, 24 октября, в Красногорске произошел взрыв из-за залетевшего в квартиру украинского дрона. Взрывной волной вырвало часть стены, а в соседних квартирах выбило стекла. Всего пострадали пять человек, среди них ребенок.

