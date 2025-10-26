На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили о начале третьей мировой войны

Экс-премьер Степашин: третья мировая война уже началась в гибридном варианте
Сергей Пятаков/РИА Новости

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что третья мировая война уже началась. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, глобальный мировой конфликт сегодня проходит в гибридном варианте.

Степашин добавил, что дело не в Украине или в специальной военной операции. Экс-премьер сравнил текущую ситуацию с периодом напряженности во времена Карибского кризиса, а также войны в Афганистане.

Он предположил, что мировое сообщество «давно не стояло у опасной черты».

13 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что третьей мировой войны не будет.

До этого геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен рассказал, что кто-то мог отдать «приказ» к началу третьей мировой войны.

На фоне таких заявлений член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что потенциальные поставки дальнобойных ракет Tomahawk Украине от США могут привести к началу третьей мировой войны.

Ранее СМИ раскрыли место, где Трамп может встретить начало третьей мировой.

