Депутат предупредил, что поставки Tomahawk Украине приблизят мировую войну

Депутат Колесник: поставки ракет Tomahawk ВСУ приблизят третью мировую войну
Владимир Федоренко/РИА Новости

Потенциальные поставки дальнобойных ракет Tomahawk Украине от США могут привести к началу третьей мировой войны. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru.

«Ракеты Tomahawk не нанесут много урона, хотя они точные. От этого так или иначе будут погибать наши бойцы. Это крайне осложнит российско-американские отношения, которые начали более-менее налаживаться в Анкоридже в августе. И до третьей мировой войны останется, наверное, два шага», — сказал Колесник.

При таком развитии событий будет уже не важно, получит ли президент США Дональд Трамп Нобелевскую премию мира, поскольку «следующую будет выдавать господь Бог кому-то на том свете», указал парламентарий.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет направлять ракеты Tomahawk. В Кремле ранее предупреждали, что передача этих ракет Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США.

По данным Axios, администрация Трампа выражает беспокойство в связи с возможной потерей контроля над использованием ракет после их передачи. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили, что Украина уже использует ракеты «Фламинго» для ударов вглубь РФ.

