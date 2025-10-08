На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе заявили о «приказе» к началу третьей мировой

Финский профессор Малинен заявил о приказе начать третью мировую
true
true
true
close
Depositphotos

Кто-то мог отдать «приказ» к началу третьей мировой войны. Такое мнение на своей странице в соцсети X выразил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен.

«Я считаю вероятным, что был отдан приказ подтолкнуть мир к третьей мировой войне и ядерному холокосту», — подчеркнул он.

При этом он не пояснил, кем мог быть отдан приказ.

На фоне таких заявлений член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что потенциальные поставки дальнобойных ракет Tomahawk Украине от США могут привести к началу третьей мировой войны.

При таком развитии событий будет уже не важно, получит ли президент США Дональд Трамп Нобелевскую премию мира, поскольку «следующую будет выдавать господь Бог кому-то на том свете», указал парламентарий.

Трамп заявил, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет направлять ракеты Tomahawk. В Кремле ранее предупреждали, что передача этих ракет Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США.

По данным Axios, администрация Трампа выражает беспокойство в связи с возможной потерей контроля над использованием ракет после их передачи. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили, что Украина уже использует ракеты «Фламинго» для ударов вглубь РФ.

