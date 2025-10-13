На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп: третьей мировой войны не будет

Трамп успокоил тех, кто боится третьей мировой войны
Leah Millis/Reuters

Третьей мировой войны не будет, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе саммита по урегулированию конфликта в секторе Газа. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал Белого дома.

«Они всегда говорили о том, что на Ближнем Востоке начнется третья мировая война, но этого не случится. Мы не хотим, чтобы она вообще где-то начиналась», — сказал американский лидер.

Саммит по прекращению огня в секторе Газа проходит 13 октября в Шарм-эш-Шейхе. Власти Египта пригласили на саммит лидеров 20 стран, включая Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Но последний заявил, что не сможет принять участие в мероприятии в связи с началом праздника Симхат Тора.

Сегодня Трамп также выступал в парламенте Израиля. Он назвал дату своего визита в Иерусалим «днем великой радости, надежды и обновленной веры». Утром палестинское движение ХАМАС освободило последних израильских заложников, они уже прибыли в Израиль. Западный Иерусалим, в свою очередь, отпустил 1966 палестинских заключенных. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал о будущем отношений с Ираном.

