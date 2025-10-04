Sun: Трамп может встретить третью мировую в подземном бункере Колорадо

В случае начала третьей мировой войны президент США Дональд Трамп может уехать в секретный подземный город в Колорадо. Об этом пишет газета The Sun.

«Трамп открыл двери своего подземного бункера на случай ядерной войны, показав подземный город, построенный для его защиты», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что комплекс Шайенн-Маунтин расположен на глубине около 600 метров под гранитными скалами в Колорадо.

По данным газеты The Sun, упомянутый подземный город представляет собой сеть тоннелей и помещений.

В сентябре Трамп сказал, что украинский конфликт больше не грозит третьей мировой войной.

Трамп также отметил, что ждет хороших новостей в процессе урегулирования конфликта на Украине.

В рамках той же пресс-конференции Трамп сказал, что президент РФ Владимир Путин якобы «подвел» его в вопросе урегулирования украинского конфликта.

