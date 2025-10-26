В США рассказали о планах КНР на введение ограничений на экспорт редкоземельных элементов

Китай по результатам переговоров с США собирается на год отложить введение мер экспортного контроля в отношении редкоземельных элементов. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу ABC.

По его словам, Китай пригрозил ввести глобальный режим лицензирования экспорта. Бессент предположил, что Пекин отложит данное решение на год, пока оно не будет пересмотрено.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле. Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка. Объявление Трампа вызвало обвал на фондовом рынке США с потерей капитализации в $1,65 трлн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в минкоммерции КНР заявили, что Китай и США достигли консенсуса по торговле.