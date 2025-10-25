На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФПИ заявили, что встреча Путин и Трампа не отменена

Дмитриев: встреча президентов Путина и Трампа состоится
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического взаимодействия с зарубежными государствами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в интервью телеканалу CNN, что саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится.

«Встреча президентов Путина и Трампа состоится, но, вероятно, позже», — сказал спецпредставитель.

По словам Дмитриева, встреча была «скорее перенесена», а не отменена. Он допустил, что причиной могла стать необходимость проработать детали для ее проведения, поскольку саммит должен быть хорошо подготовлен дипломатически.

В среду, 22 октября, Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным в Будапеште, о которой было объявлено на прошлой неделе. Американский президент выразил мнение, что на этой встрече не удалось бы добиться «того, что нужно». При этом Трамп не исключил, что встреча с Путиным состоится в будущем.

Глава Белого дома также заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине идет «достаточно хорошо» и потребовал от России согласиться на прекращение огня по линии фронта, зафиксировав свои нынешние позиции.

После этого США объявили о введении новых антироссийских санкций. Они стали первыми во второй период президентства Трампа.

Ранее американист рассказал о тайных смыслах отмены встречи Путина и Трампа.

