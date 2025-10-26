На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США и Вьетнам договорились о торговых пошлинах

Белый дом: США в рамках соглашения с Вьетнамом сохранят пошлины на уровне 20%
close
Leah Millis/Reuters

США и Вьетнам согласовали рамочное соглашение о торговле, согласно которому Вашингтон сохранит пошлины на уровне 20%, а Ханой предоставит преференциальный доступ на свой рынок для всех промышленных и сельскохозяйственных американских товаров. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты и Вьетнам будут конструктивно работать, стремясь удовлетворить интересы обеих стран в нетарифных барьерах, которые влияют на двустороннюю торговлю в приоритетных областях», — говорится в заявлении.

Также стороны обязались устранять и предотвращать барьеры для американской сельскохозяйственной продукции на вьетнамском рынке, в том числе в отношении нормативного надзора США и принятия согласованных сертификатов, выданных регулирующими органами Соединенных Штатов.

22 октября торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Вашингтон больше не может сохранять существующие торговые отношения с Китаем, которые на протяжении двух десятилетий складывались не в пользу американской стороны.

Ранее Трамп повысил пошлины против Канады из-за рекламы с Рейганом.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами