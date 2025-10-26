Трамп лично участвует в планировании возведения нового зала в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принимает участие в планировании возведения нового бального зала в Белом доме. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Он участвует во всех аспектах планирования, задавая детальные вопросы о цвете пола, высоте и ширине окон, а также точном расположении здания на территории Белого дома», — указано в материале.

Работы по строительству бального зала могут обойтись в $250 млн. Проект критикуют экоактивисты и оппозиционные политики: его называют непрозрачным и считают, что он может навредить историческому наследию, хотя Белый дом не подпадает под действие американского закона о сохранении национального исторического наследия 1966 года.

Сам президент Штатов все обвинения отвергает и называет проект реконструкции здания администрации «музыкой для моих ушей».

