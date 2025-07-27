«Они хотят мира»: Трамп намекнул на скорое завершение конфликта Таиланда и Камбоджи

Военнослужащие в провинции Оддармеантьей недалеко от границы с Таиландом, Камбоджа, 25 июля 2025 года

Президент США Дональд Трамп намекнул, что помог урегулировать конфликт Таиланда и Камбоджи. Тайские власти подтвердили, что готовы заключить мировое соглашение, если вторая сторона проявит искреннее желание к этому. Однако, вероятнее всего, не Трамп, а дождь помог решить проблему. Сейчас в местах ведения военных действий идет сильный ливень, из-за чего стороны временно остановились. При этом напряженность сохраняется.

Таиланд и Камбоджа готовы завершить конфликт, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Я только что поговорил с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда, и это был очень хороший разговор. Таиланд, как и Камбоджа, хочет немедленного прекращения огня и мира. Сейчас я собираюсь передать это сообщение обратно премьер-министру Камбоджи», — написал Трамп.

По его словам, в итоге лидеры Таиланда и Камбоджи «согласились немедленно встретиться и быстро выработать режим прекращения огня», а затем и заключить мирное соглашение. Трамп также отметил, что его страна не будет вести торговые переговоры с участниками конфликта, пока они не завершат военные действия.

Позднее временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер и министр внутренних дел страны Пхумтхам Вечайчай подтвердил, что страна готова пойти на мир, но с условием:

«У меня был разговор с президентом Трампом, который потребовал, чтобы Таиланд и Камбоджа немедленно заключили перемирие. Я поблагодарил президента Трампа за его обеспокоенность и отметил, что в целом Таиланд согласен на перемирие. Однако Таиланд хотел бы видеть искреннее намерение со стороны Камбоджи».

Конфликт остановил не Трамп, а дождь?

The Nation со ссылкой на тайскую армию пишет, что стороны приостановили военные действия на границе из-за проливных дождей. При этом они сохраняют свои позиции, поскольку остается высокая напряженность.

«Оперативный центр 2-й армии сообщил, что боевые действия временно прекратились из-за сильных ливней в зоне конфликта, при этом ситуация практически не изменилась по сравнению с полуденными условиями по состоянию на 16:00 по местному времени в субботу», — сказано в материале.

Несмотря на перемирие, гуманитарный кризис обостряется. Тайские власти уже эвакуировали почти 100 тысяч человек из зоны конфликта. Несколько приграничных провинций серьезно пострадали, поскольку ракеты попадают и в дома мирных жителей.

Большой войны не будет

Руководитель центра изучения Юго-Восточной Азии института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков сказал «Газете.Ru», что военные действия между Таиландом и Камбоджей вряд ли затянутся надолго:

«Сложность в разграничении территорий и рождает «латентный конфликт», который вспыхивает по самым разным поводам. Подобные случаи на границе происходили также в 2008 и 2011 годах, но при этом даже не прекращался турпоток».

По словам эксперта, конфликты на границах чаще всего связаны с внутренними неурядицами в странах. Мосяков отметил, что правящие круги, разжигая территориальные споры, таким образом пытаются отвлечь население от глубоких внутренних проблем.

«В ближайшем будущем большого военного конфликта между Камбоджей и Таиландом ждать не стоит. В конечном итоге у обеих стран есть опыт завершения такого рода противостояний. Думаю, что власти смогут найти временный консенсус и разойтись», — заключил Мосяков.

История конфликта

Уже несколько десятков лет Таиланд и Камбоджа спорят, кому принадлежат приграничные территории, в том числе храмовый комплекс Преах Вихеар — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще в 1962 году Международный суд ООН оставил храм за Камбоджи, однако Таиланд с решением не согласился.

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В приграничье периодически происходят конфликты, это случалось уже несколько раз в 2025 году. Так, в конце мая на спорном участке границы погиб один камбоджийский солдат. Тогда стороны решили урегулировать вопрос с помощью дипломатии. Затем в Таиланде произошли вынужденные перестановки в правительстве. В конце июля Таиланд обвинил Камбоджу в установке мин на границе, в результате чего тайские солдаты были ранены.

23 июля Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи. 24 июля начались бои. Они быстро распространились на мирные районы, что привело к гибели обычных жителей. Обе стороны говорят о десятках погибших и раненых военных и гражданских.