«Они хотят мира»: Трамп намекнул на скорое завершение конфликта Таиланда и Камбоджи

Таиланд и Камбоджа готовы завершить конфликт, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Я только что поговорил с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда, и это был очень хороший разговор. Таиланд, как и Камбоджа, хочет немедленного прекращения огня и мира. Сейчас я собираюсь передать это сообщение обратно премьер-министру Камбоджи», — написал Трамп.
По его словам, в итоге лидеры Таиланда и Камбоджи «согласились немедленно встретиться и быстро выработать режим прекращения огня», а затем и заключить мирное соглашение. Трамп также отметил, что его страна не будет вести торговые переговоры с участниками конфликта, пока они не завершат военные действия.
Позднее временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер и министр внутренних дел страны Пхумтхам Вечайчай подтвердил, что страна готова пойти на мир, но с условием:
«У меня был разговор с президентом Трампом, который потребовал, чтобы Таиланд и Камбоджа немедленно заключили перемирие. Я поблагодарил президента Трампа за его обеспокоенность и отметил, что в целом Таиланд согласен на перемирие. Однако Таиланд хотел бы видеть искреннее намерение со стороны Камбоджи».
Конфликт остановил не Трамп, а дождь?
The Nation со ссылкой на тайскую армию пишет, что стороны приостановили военные действия на границе из-за проливных дождей. При этом они сохраняют свои позиции, поскольку остается высокая напряженность.
«Оперативный центр 2-й армии сообщил, что боевые действия временно прекратились из-за сильных ливней в зоне конфликта, при этом ситуация практически не изменилась по сравнению с полуденными условиями по состоянию на 16:00 по местному времени в субботу», — сказано в материале.
Несмотря на перемирие, гуманитарный кризис обостряется. Тайские власти уже эвакуировали почти 100 тысяч человек из зоны конфликта. Несколько приграничных провинций серьезно пострадали, поскольку ракеты попадают и в дома мирных жителей.
Большой войны не будет
Руководитель центра изучения Юго-Восточной Азии института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков сказал «Газете.Ru», что военные действия между Таиландом и Камбоджей вряд ли затянутся надолго:
«Сложность в разграничении территорий и рождает «латентный конфликт», который вспыхивает по самым разным поводам. Подобные случаи на границе происходили также в 2008 и 2011 годах, но при этом даже не прекращался турпоток».
По словам эксперта, конфликты на границах чаще всего связаны с внутренними неурядицами в странах. Мосяков отметил, что правящие круги, разжигая территориальные споры, таким образом пытаются отвлечь население от глубоких внутренних проблем.
«В ближайшем будущем большого военного конфликта между Камбоджей и Таиландом ждать не стоит. В конечном итоге у обеих стран есть опыт завершения такого рода противостояний. Думаю, что власти смогут найти временный консенсус и разойтись», — заключил Мосяков.
История конфликта
Уже несколько десятков лет Таиланд и Камбоджа спорят, кому принадлежат приграничные территории, в том числе храмовый комплекс Преах Вихеар — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще в 1962 году Международный суд ООН оставил храм за Камбоджи, однако Таиланд с решением не согласился.
В приграничье периодически происходят конфликты, это случалось уже несколько раз в 2025 году. Так, в конце мая на спорном участке границы погиб один камбоджийский солдат. Тогда стороны решили урегулировать вопрос с помощью дипломатии. Затем в Таиланде произошли вынужденные перестановки в правительстве. В конце июля Таиланд обвинил Камбоджу в установке мин на границе, в результате чего тайские солдаты были ранены.
23 июля Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи. 24 июля начались бои. Они быстро распространились на мирные районы, что привело к гибели обычных жителей. Обе стороны говорят о десятках погибших и раненых военных и гражданских.
Спустя три дня глава пресс-службы сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари заявил, что камбоджийские дальнобойные снаряды упали на территорию Лаоса. Он считает, что произошедшее не похоже на «случайное стечение обстоятельств», поскольку «крайне трудно так сильно промахнуться» сразу два раза. По его словам, это могло быть сделано намерено, чтобы поссорить Таиланд с Лаосом.