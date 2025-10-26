Украинский лидер Владимир Зеленский является настоящей причиной конфликта на Украине. Об этом в соцсети X заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

«Все говорят о мире, но мало кто называет настоящую причину войны — Зеленского», — подчеркнул он.

По словам Дмитрука, пока Зеленский остается украинским лидером, Украина будет «истекать кровью».

В этой связи Зеленского, подчеркнул депутат Рады, необходимо устранить как причину конфликта.

На этом фоне специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Москва, Вашингтон и Киев близки к окончательному разрешению украинского конфликта дипломатическим путем.

Дмитриев подчеркнул, что прекращение огня — это временное решение, которое всегда может быть нарушено. Глава РФПИ также добавил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся, «но, вероятно, позже», отметив при этом, что дипломатические усилия американского лидера в урегулировании российско-украинского конфликта «не напрасны».

Ранее в Британии заявили, что новые санкции не изменят позиции Путина по Украине.